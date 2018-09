Wiegman over Deensen: ’We zijn aan elkaar gewaagd’

„Het is een bekende tegenstander”, zegt Wiegman op onsoranje.nl. „We hebben onlangs nog tegen elkaar gespeeld op de Algarve Cup en natuurlijk in de poulefase en de finale van het EK. We zijn aan elkaar gewaagd.”

De bondscoach wil niet meer te lang blijven hangen in de teleurstelling van de verloren strijd om een rechtstreeks WK-ticket. Oranje verloor dinsdag met 2-1 in Noorwegen, dat zich zo als groepswinnaar voor het WK plaatste. „Natuurlijk waren we enorm teleurgesteld na die wedstrijd, maar we willen weer vooruitkijken. We hebben nog een kans om ons te kwalificeren en we gaan ons stinkende best doen om die kans te grijpen.”