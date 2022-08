Voormalig winnaar Simon Yates verlaat Vuelta door coronabesmetting

Wielrennen

Uitslag en standen: Evenepoel na tijdritwinst nog steviger in het rood

Remco Evenepoel heeft dinsdag voor het eerst in zijn loopbaan een etappe in een grote ronde gewonnen. In zijn rode leiderstrui in de Vuelta a Espana was hij verreweg de sterkste in een individuele tijdrit over 30,9 kilometer, van Elche naar Alicante.