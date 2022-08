Yates en Sivakov verlaten Vuelta door coronabesmetting

Yates stond na de tijdrit van dinsdag vijfde in het algemeen klassement. De winnaar van de Vuelta van 2018 had een achterstand van 4.50 minuten op klassementsleider Remco Evenepoel uit België.

„In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg onze renner Simon Yates last van enkele COVID-klachten. Hij had lichte koorts en pijn aan zijn lichaam. We besloten deze ochtend een coronatest uit te voeren en die bleek helaas positief. Hij zal daarom niet meer aan de start verschijnen van de elfde etappe. De gezondheid en het welzijn van de renner staan voorop”, laat ploegarts Dani Castillo weten.

Spaanse ploeg raakt er drie kwijt

De 30-jarige wielrenner kreeg gedurende de avond lichte klachten en had in de ochtend een positieve test. De ploeg laat weten dat er meerdere testen zullen worden gedaan om te letten op de veiligheid en gezondheid van de andere renners en stafleden.

De Spaanse ploeg Equipo Kern Pharma raakte in een keer drie renners kwijt door coronabesmettingen. Het gaat om de Spanjaarden Roger Adrià, Hector Carretero en Pau Miquel. In totaal zijn er nu 31 uitvallers in de Ronde van Spanje. Veel renners gingen niet meer van start vanwege een coronabesmetting, onder wie de Nederlanders Daan Hoole en Wout Poels.