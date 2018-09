Spaanse voetbalbond woest: ’Compleet gebrek aan respect’

Javier Tebas, voorzitter van La Liga, zegt dat de kans 90 procent is dat de ontmoeting tussen Girona en FC Barcelona in januari in Noord-Amerika wordt afgewerkt.

„Ik wil respectvol zijn, in tegenstelling tot LaLiga en Javier Tebas, die de RFEF niet hebben gerespecteerd”, zegt Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF in gesprek met de Daily Mail. „Hij heeft met iedereen gesproken, behalve met de mensen met wie hij hoort te praten. Ik heb begrepen dat hij iets getekend heeft, maar tot nu toe is LaLiga niet bij ons geweest.”

Niet blij

LaLiga onthulde vorige maand dat er een overeenkomst is gesloten met Relevant Sports, waarbij het de bedoeling is dat enkele wedstrijden uit de Spaanse competitie in Noord-Amerika worden gespeeld. De Spaanse voetbalbond laat weten absoluut niet blij te zijn met de wijze waarop de deal van de competitieorganisator tot stand is gekomen.

Infantino

„Een compleet gebrek aan respect”, foetert Rubiales. „Het is ook onbegrijpelijk van een president die zelf veel vraagt van anderen wat betreft correct gedrag, maar wiens eigen gedrag te wensen overlaat. Ik heb het contract niet gezien, dus ik kan er niet veel over zeggen. Maar ik zal je wel vertellen dat FIFA-president Gianni Infantino de nationale competities in elk land wil beschermen.”

De preses vervolgt: „Je kan een dergelijke beslissing niet nemen zonder de mening van de bond of de spelers te vragen. Ik weet zeker dat de intenties goed waren, maar de wijze waarop hij heeft gehandeld, was verschrikkelijk.”