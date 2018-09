Ghoulam klaar voor rentree bij Napoli

De 27-jarige verdediger brak in februari zijn knieschijf. In een verklaring op de website laat de Italiaanse topclub weten dat Ghoulam weer volledig fit is. Na het weekend maakt de linksback weer deel uit van de trainingsgroep van Napoli.

Eerder blessureleed

Ghoulam stond voor zijn zware knieblessure ook al een periode buitenspel, met een ernstige kwetsuur aan zijn rechterknie. In november vorig jaar scheurde hij in de Champions League tegen Manchester City zijn achterste kruisband. Het herstel werd toen geschat op vier tot vijf maanden, maar in januari stond hij alweer op het trainingsveld. Een maand later ging het weer mis met zijn knie.

De Algerijnse linksback ging direct onder het mes en de medische staf had goede hoop op een snelle rentree. Uiteindelijk zou het toch zeven maanden duren voor Ghoulam zou terugkeren op het veld. Voor zijn blessureleed was Ghoulam een vaste waarde bij Napoli.