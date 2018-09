Mollema valt aan, Rodriguez wint bergrit Vuelta

Na 174,8 kilometer was de 23-jarige coureur van de bescheiden Baskische ploeg Euskadi de sterkste. Rafal Majka kwam iets achter de jonge Spanjaard over de eindstreep, Dylan Teuns werd derde.

Jesus Herrada, die donderdag verbaasde door het rood over te nemen van Simon Yates, verloor in de slotklim aardig wat tijd op zijn concurrenten, maar behoudt de leiding in de Vuelta. De coureur van Cofidis verloor een kleine twee minuten op de Brit Simon Yates en de Colombiaan Nairo Quintana. Yates volgt op 1.42 minuut en Quintana staat nu derde met een achterstand van 1.50. Ploeggenoot van de Colombiaan Alejandro Valverde is een plaats gezakt en staat nu vierde. Steven Kruijswijk is negende, op 2.44. Wilco Kelderman staat dertiende op 3.51 van de Spanjaard.

Mollema maakte zich al vrij vroeg in de etappe los met een groep van liefst 32 renners. Ook Burgos BH-renner Jetse Bol maakte deel uit van die groep, net als onder meer Ben King, Laurens de Plus, Majka en Thomas de Gendt.

Flink tempo

De Belg van Lotto Soudal kwam op de eerste aankomst van de dag bergop als eerste door, voor Mollema. De grote groep koplopers had er gedurende de koers flink het tempo in. Zo ongeveer halverwege de etappe was de voorsprong op het peloton ruim negen minuten.

Ook op de eerste col van de eerste categorie van de dag (Puerto de Tarna) kwam De Gendt als eerste boven, Mollema raapte ook wat punten bijeen door als vierde door te komen. Op een kleine dertig kilometer van de meet viel de kopgroep iets uiteen en slonk de voorsprong op de achtervolgers naar vijfenhalve minuut.

Slotklim

Aan de voet van de slotklim van dik acht kilometer hadden de aanvallers nog 3.42 minuut voorsprong op het peloton. Op een dikke twee kilometer van de finish bleek Mollema niet sterk genoeg om mee te doen zijn voor de dagzege, de renner van Trek-Segafredo moest Rodriguez, Majka en Teuns laten gaan richting de top. Rodriguez won uiteindelijk de etappe.

De top-10 van het algemeen klassement. Ⓒ SCREENSHOT