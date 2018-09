Rodriguez: ’Ik was doof, ik geloof het niet’

In de dertiende etappe was de 23-jarige klimmer ervaren renners als Rafal Majka en Dylan Teuns de baas op de slopende slotklim richting La Camperona. „Ik kan het gewoon niet geloven. De ploeg bleef maar schreeuwen in mijn oortjes dat ik zou gaan winnen. Ik was echter doof daarvoor en bleef stug doorfietsen”, zei Rodriguez over zijn enige overwinning in het profcircuit.

En dan direct in een van de drie grootste wielerkoersen. Zijn ploeg Euskadi kreeg een wildcard van de Vuelta-organisatie en de kleine Baskische ploeg was logischerwijs uitzinnig van vreugde. „Hoe ik het deed, weet ik ook niet. Alleen maar tempo rijden en plots won ik. Ik ben zelf ook verbaasd”, stamelde Rodriguez op La Camperona.