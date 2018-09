Vuelta-leiding komt met excuses aan Van Baarle

De coureur van Team Sky werd donderdag bij de twaalfde etappe tweede en kwam na de finish ten val door een overstekende official. Ook ritwinnaar Alexander Geniez viel. Van Baarle hield er een pijnlijke lies aan over. De Fransman Geniez had snijwonden op zijn rechterheup en elleboog en een kneuzing bij zijn rechterribben.

„We wensen ze een spoedig herstel en alle goeds voor de rest van de Vuelta”, aldus de organisatie in een korte verklaring.

Idioot

Van Baarle was niet te spreken over de official die dacht op tijd aan de andere kant van de weg te zijn. „Wat een idioot”, zei de Zuid-Hollander donderdag die op dat moment meer baalde van het incident dan van het missen van de etappewinst.

De betrokken official excuseerde zich naderhand nog wel. De Vuelta-organisatie volgde een dag later, tijdens de dertiende etappe. In die rit had Van Baarle het als vanzelfsprekend erg lastig. „Ik heb van kilometer één tot aan de finish een verschrikkelijke dag gehad”, zei de 26-jarige Van Baarle op La Camperona waar de finishstreep lag.

Tanden bijten

„Door mijn blessure kon ik niet uit het zadel komen en dan wordt het een lastige missie.

Elke keer als er werd versneld moest ik op mijn tanden bijten om de aansluiting niet te verliezen”, aldus Van Baarle die uiteindelijk alleen kwam te zitten maar zich toch wist te voegen bij een groepje sprinters.

De Portugees José Gonçalves (Katoesja) kon langer in het peloton blijven maar stapte uiteindelijk af. „Hij had het ook erg moeilijk maar ik ben door blijven knokken en ben er morgen weer bij. Hopelijk gaan ze dan niet gelijk als gekken ervandoor in het begin.”