Volgend afscheid dient zich aan bij Oranje

Beide hebben voor hun clubs in binnen- en buitenland als Oranje ontzettend veel betekend volgens de KNVB: Dirk Kuyt en Rafael van der Vaart.

Tijdens de Nations League-kraker met Duitsland op 13 oktober in de Johan Cruijff Arena zal de schijnwerper ook gericht zijn op ’Raffie’ en ’Dirk’. Van der Vaart voetbalt nog bij Esbjerg in Denemarken, maar is gestopt als international. Dirk Kuijt sloot in 2017 zijn carrière af met de landstitel bij Feyenoord. Hij zet inmiddels de eerste stappen op het trainingsveld als coach van Feyenoord O19.

Beide ex-internationals zijn exponenten van een generatie die voetballiefhebbers over de hele wereld en het Oranjelegioen in het bijzonder op meerdere EK's en WK's in extase hebben gebracht.