AMSTERDAM - Er zijn maar weinig tennisliefhebbers die Serena Williams (36) het recordaantal van 24 grandslamtitels niet gunnen. Maar in de finale van de US Open moet ze zaterdagavond vrezen voor een topdag van de exotische Japanse nieuwkomer Naomi Osaka. Zij is 16 jaar jonger dan Williams, maar kan met verrassend powertennis een ongekend hoog niveau halen.