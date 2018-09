Tweejarig contract Bendsneyder en RW

Beide partijen gaan in 2019 en 2020 samenwerken in de Moto2 klasse van het MotoGP wereldkampioenschap.

Onlangs tekenden Bendsneyder en het team van eigenaar Roelof Waninge een intentieverklaring met de bedoeling om te onderzoeken of een mogelijke samenwerking haalbaar zou zijn. Nadat vele partijen zich de afgelopen weken ingezet hebben om dit, voor de Nederlandse motorsport unieke project, mogelijk te maken is op de eerste dag van de Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini de knoop definitief doorgehakt.

Het enige Nederlandse Grand Prix team en Nederland’s enige Grand Prix coureur tekenden in Misano een tweejarige overeenkomst. Met het tekenen van deze overeenkomst is een langer verblijf van Bendsneyder in de Moto2 klasse van het MotoGP wereldkampioenschap gewaarborgd en heeft NTS RW Racing GP de komende twee jaar weer een Nederlands talent binnen haar gelederen.

Bo Bendsneyder vertelde opgelucht: „Een geweldig moment, we hebben vanmiddag de handtekening kunnen zetten onder een tweejarige overeenkomst met NTS RW Racing GP. Ik ben veel mensen dank verschuldigd voor deze kans. Een speciaal woord van dank daarbij aan de familie Waninge, Jarno Janssen en alle partners die dit mogelijk gemaakt hebben. Ik kijk ernaar uit voor de eerste keer op de NTS machine te stappen en aan de slag te gaan voor komend seizoen.”

Roelof Waninge was eveneens blij met de overeenkomst: „Als NTS RW Racing GP is het vanaf het begin onze doelstelling geweest om jonge Nederlandse talenten een kans te geven om zich te ontwikkelen op het hoogste niveau. Door omstandigheden lukte dat niet altijd maar de komst van Bo naar ons team geeft me toch een gevoel van trots. Iedereen heeft de afgelopen paar weken hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Als het dan uiteindelijk lukt dan kunnen we niet anders dan tevreden zijn en uitkijken naar een succesvolle en prettige samenwerking.”