Frenkie de Jong: ’Als we durven te voetballen, kunnen wij van iedereen winnen’

Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Het was tijdens Nederland-Peru (2-1) een vlekkeloze wisseling van de wacht. Het ene bravouremannetje (Wesley Sneijder) zwaaide af, terwijl een andere speler met flair (Frenkie de Jong) voor het eerst zijn opwachting maakte. Het pareltje van Ajax viel na rust in, had 21 balcontacten op de helft van Peru en deed 21 keer iets goeds. ,,Ik ben geselecteerd op mijn spel bij Ajax, dus zou het raar zijn als ik nu op zeker ging. Dan zou ik iets anders doen dan de bondscoach goed aan me vindt”, zei de beweeglijke speler die de oplossing altijd eerst vooruit zoekt.