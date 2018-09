Koeman: ’Het mag allemaal wat gemener’

Frenkie de Jong en Davy Pröpper vielen goed in terwijl Kevin Strootman niet zijn niveau haalde en Georginio Wijnaldum afhaakte met lichte hamstringklachten. „Ik heb niet voor niets vier spelers gebruikt voor de twee posities voor de verdediging. We analyseren ieder duel en zullen dan onze keuzes maken.”

Daley Blind kende een dramatische start in de Johan Cruijff ArenA en zou in Parijs weleens Kylian Mbappé, het Franse supertalent en meest talentvolle speler van het WK, als directe tegenstander kunnen krijgen. Na Peru sloot Koeman dat zeker niet uit hoewel dat op het oog lijkt op vragen om grote problemen. „Bij balbezit is Daley een hele slimme speler, maar hij heeft tevens een goed inzicht en weet hoe hij verdedigend moet staan. Jan Vertonghen bespeelde Mbappé heel goed in de halve finale van het WK tussen Frankrijk en België. Blind kan dat net zo goed als we maar compact staan en weinig ruimte weggeven.”

Tactisch houdt de bondscoach vast aan vier verdedigers. „Ik ben afgestapt van vijf of drie omdat we in de vier oefenduels voor de zomer van achteruit niet aan voetballen toe kwamen als we onder druk werden gezet. Met vier verdedigers en twee man daarvoor hebben we meer voetbal in de opbouw. Dit past ook beter bij het type spelers waarover we beschikken. Vanaf nu hou ik bij het Nederlands elftal vast aan de formatie zoals die nu staat.”

Wel hoopt Koeman dat zijn internationals vanaf het begin meer van zich afbijten en zich niet zo laten afbluffen als tegen Peru in de openingsfase. „Van hun agressie in de duels en 150 kleine overtredingen kunnen wij nog wel iets leren. Het mag allemaal wat gemener in de duels. Dan scoort Peru ook niet uit die corner.”