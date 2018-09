Tete: ’Opeens op de bank’

„Ik probeer het bij mezelf te zoeken en mijn stinkende best te doen”, zei de Amsterdammer die door Ronald Koeman wél werd opgesteld tegen Peru (2-1). „Ik ben hem heel dankbaar voor het vertrouwen. Ik denk dat ik dan ook de persoon ben die iets teruggeeft”, aldus Tete.

„Ik ben geopereerd en heb daarna voor mijn gevoel een goede voorbereiding gedraaid. Daarin speelde ik eigenlijk alles, dus had ik een goed gevoel. Van de een op andere dag speelde ik niet meer. Toen zat ik opeens op de bank. Ik heb geen uitleg gehad. Niet dat dit moet hoor, maar ik weet op dit moment dus niet wat het is.”

De international zet alles op alles om zijn basisplaats in Lyon terug te krijgen. „Ik weet wat ik kan en het is vaker gebeurd dat het me niet voor de wind ging. Ik hoop dat de wedstrijd van vandaag weer een stap in de goede richting is”, aldus de oud-speler van Ajax, die beaamt dat het contrast tussen Lyon (op de bank) en Oranje (basisspeler) groot is.

„Ik vind het ook frappant, heb het er met een paar jongens over gehad, maar ik kan alleen maar geduld hebben en keihard mijn best doen. Ik loop niet graag weg dus ik ga gewoon de strijd aan, zoals ik dat vaker heb gedaan.”