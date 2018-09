Vol gas naar eeuwige roem

De zon is net op als Herlings de poorten van zijn indrukwekkende villa opent. Op de oprit pronkt een zwarte Amerikaanse pick-up. Even verderop staan vier garageboxen, maar daar past deze truck met extra grote wielen niet in. „Dan zou ik het dak eraf rijden. Dat doe ik soms ook wel, maar dan figuurlijk”, lacht Herlings, terwijl hij verse bosvruchtenthee inschenkt.

De toekomstige wereldkampioen was de afgelopen maanden bijna alleen maar in het buitenland voor wedstrijden. Toch heeft zowat elke grasspriet in zijn tuin dezelfde lengte en alle boompjes zijn tot in de puntjes geschoren. De credits daarvoor gaan naar zijn moeder Alice, erkent Herlings. „Zij houdt het bij. Dat vindt ze heerlijk om te doen. Zelf heb ik er geen tijd voor en ik heb ook geen groene vingers. Ik kijk er wel graag naar, dus ben blij met haar hulp.”

Zijn moeder is op dit moment de belangrijkste vrouw in zijn leven. Ze woont, evenals zijn broer Danny, op vijf minuten rijden van zijn huidige onderkomen. Vader Peter leeft een eind verderop en ziet hij daardoor minder. „Aangezien ik geen vriendin heb, heeft mijn moeder momenteel een beetje die rol”, vertelt Herlings. „Als ik in het land ben, probeer ik elke dag bij haar te eten. Daarnaast neemt ze heel veel werk uit handen. Ze beantwoordt e-mails onder mijn naam, plant mijn reizen, houdt mijn huis zuiver en ga zo maar door. Ze is mijn rechterhand en kan me bovendien uittekenen. Zonder haar zou mijn leven er een stuk anders uitzien.”

Verder pakt The Bullet, zoals zijn bijnaam luidt, zo veel mogelijk dingen zelf op. Samenwerken met een manager vindt hij niet zo efficiënt. „Vooral in deze periode krijg ik heel veel interviewverzoeken van over de hele wereld. Stel dat die binnenkomen bij een manager, moet die toch eerst met mij overleggen. Dat is dubbel werk. Ik heb het dan liever in eigen hand.”

Zijn seizoen duurt ongeveer tien maanden. In die periode is Herlings voor negentig procent bezig met zijn sport. Zijn schaarse vrije uren besteedt hij zo veel mogelijk aan vrienden en familie. Voor een vriendin heeft de Brabantse streber op dit moment geen tijd. „Je moet als sporter op dit niveau op zóveel dingen letten”, zegt Herlings, waarna hij wat voorbeelden opsomt.

„Ik train vaak twee keer per dag; op de motor, in de sportschool, in het zwembad of op de fiets. Daarnaast rijd ik meer dan twintig wedstrijden per jaar over de hele wereld. En dan zijn er nog zaken als voeding, reizen, media en sponsoractiviteiten. Als je daar nog een vriendin naast hebt, kun je die amper tevreden houden. Plus het feit dat je af en toe wordt verwacht bij je schoonouders en dat soort dingen. Daar is absoluut niks mis mee, maar het betekent wel nóg meer verplichtingen. En daar heb ik er al genoeg van momenteel.”

The Bullet was vier jaar toen hij zijn eerste motor kreeg: een Honda CR50 automaat met zijwieltjes. Een cadeau van zijn opa en oma. Het crossen werd hem met de soeplepel ingegoten, zoals de man uit Oploo het zelf omschrijft. Zijn vader Peter reed op respectabel niveau en zijn tien jaar oudere broer Danny kon ook aardig uit de voeten in het Brabantse zand. Toch kwam Jeffrey al snel bekend te staan als een exceptioneel talent. Hij was veel beter dan zijn familieleden.

Op zijn vijftiende tekende de jongste telg zijn eerste contract bij KTM, een vooraanstaande renstal. De rest is geschiedenis. In zijn eerste jaar bij de grote mannen won Herlings meteen de Grote Prijs van Nederland. Op zijn zeventiende veroverde hij zijn eerste wereldtitel in de MX2 (de klasse onder de MXGP). Nadien schreef hij nog twee kampioenschappen in de MX2-klasse op zijn naam.

Het hadden er eigenlijk vier moeten zijn, ware het niet dat Herlings zich twee keer in korte tijd zwaar blesseerde op het moment dat hij het kampioenschap kon ruiken. In 2014 brak hij zijn bovenbeen. Een jaar later raakte zijn heup uit de kom. Een heftige periode volgde, al heeft Herlings er ook positieve herinneringen aan overgehouden. „Ik leefde al jarenlang als een monnik. Dat is mentaal soms loodzwaar. Het revalideren van die twee zware blessures voelde als een soort vakantie. Opeens kon ik met andere dingen bezig zijn dan alleen maar met sport. Tijdens die heupblessure in 2015 heb ik bijvoorbeeld dit huis gekocht en ingericht. Ik ging met vrienden op stap, kon af en toe een vette hap naar binnen werken en heb heel wat afgelachen. Je denkt misschien: wat is daar nou leuk aan? Maar als je het nooit doet en heel strikt leeft, kan dat enorm verlichtend werken.”

Toch moest hij daarna weer plaatsnemen op de motor. En dat is niet vrij van gevaar, weet Herlings voor eens en altijd. „Omdat het twee flinke blessures in één jaar waren, dacht ik wel even: waar ben ik verdomme mee bezig? Ik heb toen ook twijfels gehad over mijn toekomst, maar stoppen is nooit een optie geweest. Het was ook niet zo dat ik na die blessures met een pamper aan de motor op ging. De schrik zakte vanzelf weg. Het sterkte me ook dat ik in de vijftien jaar daarvoor amper blessures heb gehad. Die twee achter elkaar waren botte pech.”

Een jaar later kroonde Herlings zich voor de derde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de MX2-klasse. In 2017 debuteerde hij in de MXGP. Dat seizoen werd niet wat hij ervan verwachtte. De Amerikaanse trainer Aldon Baker zorgde uiteindelijk voor het antwoord op de vraag waarom het in eerste instantie niet wilde vlotten in de koningsklasse. „Vorig jaar was ik voor een Grand Prix in de Verenigde Staten. Daar kreeg ik twee weken lang de mogelijkheid om met Baker op te trekken. Hij staat bekend als een van de beste trainers in deze sport en ik heb veel van hem opgestoken.”

Baker kwam onder meer met een strikt dieet. Dat had Herlings nodig om kilo’s kwijt te raken, want hij trainde in zijn debuutjaar in de MXGP veel in de sportschool en stapelde meer calorieën dan voor hem gebruikelijk was. „Het was niet overdreven, maar ik hing wel iets te veel aan de gewichten en kwam snel aan in gewicht. Daardoor werd ik uiteindelijk te zwaar en traag. Na die weken met Baker is het roer omgegaan. Ik heb nu ook andere trainingen. Meer variatie.”

Herlings weegt nu 75 kilogram, een kilo of tien minder dan vorig jaar. De Amerikaanse coach Baker spreekt hij nog af en toe, maar een vaste trainer heeft hij momenteel niet. „Ik ben slecht in dingen uit handen geven en ik voel mijn eigen lichaam heel goed aan. Tot nu toe gaat dat prima. Ik voel me heerlijk en win vaak wedstrijden op conditie. En ik sta er ook niet helemáál alleen voor. Rond een wedstrijd hangt er een team van zo’n 25 mensen om me heen. Dat zijn veelal technici die ervoor zorgen dat ik kan rijden. Die teamleden zijn als familie voor mij.”

Zijn biologische familie komt alleen kijken als hij in de buurt rijdt. Dat wil zeggen: op maximaal vijfhonderd kilometer van huis. Volgende week in Assen zijn ze uiteraard massaal van de partij. Herlings heeft nog vijf punten nodig voor de wereldtitel. Met andere woorden: het kan bijna niet meer fout gaan. „Natuurlijk ga ik geen gekke dingen doen tijdens de wedstrijd. Het kampioenschap is prioriteit. Maar ik wil ook wel wat laten zien voor eigen publiek. Het zal ongetwijfeld een gekkenhuis worden in Assen. Ik ben al drie keer wereldkampioen geweest in de MX2, dus weet ongeveer hoe het is. Maar om het hier te kunnen afmaken, is wel heel speciaal. Dit is het hoogst haalbare in onze sport. Nu nog even zorgen dat ik niet geblesseerd raak…”

Zijn schoolmeester uit groep 7 van de basisschool zal het hele traject met plezier volgen. Hij weet dat Herlings gelijk heeft gekregen. „Ooit heb ik tegen hem gezegd: ’Ik hoef alleen maar Nederlands, Engels en rekenen te leren en dan sta ik er later beter op dan jullie, want ik word wereldkampioen’. Ik weet er zelf niks meer van, maar heb wel woord gehouden met mijn titels in de MX2. Die eerste plaats in de koningsklasse zou de cirkel helemaal rond maken.”