Djokovic maakt gehakt van Nishikori

De Serviër versloeg in het Arthur Ashe-stadion in New York de Japanse tennisser Kei Nishikori in drie sets: 3-6 4-6 2-6.

Nishikori weerde zich kranig tegen de tweevoudig winnaar van het grandslamtoernooi, maar de als 21e geplaatste Japanner was gewoonweg niet opgewassen tegen het spel van Djokovic. De Serviër stapte na 2 uur en 22 minuten spelen als winnaar van de baan.

De nummer zes van de plaatsingslijst treft in de finale Juan Martin del Potro. De Argentijn won zijn halve finale van de Spanjaard Rafael Nadal, die na twee sets opgaf vanwege een knieblessure.