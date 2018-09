Duitsers waarschuwen Oranje

Alleen de rijzende ster van het mondiale voetbal Kylian Mbappé wist in München voor opwinding op de tribunes te zorgen met artistieke trucs en adembenemende versnellingen. De Duitse internationals, die op 0-0 bleven steken tegen de zakelijke Fransen, waarschuwen hun Nederlandse collega’s dan ook vooral voor het gevaar van Mbappé.

Antonio Rüdiger was door de Duitse bondscoach Joachim Löw naar de flank gehaald om het Franse wonderkind af te stoppen. Geen eenvoudige opdracht voor de Chelsea-speler.

„Hij is écht goed. Voor mij is Lionel Messi de beste speler ter wereld, daarna komt Eden Hazard en meteen daarachter Mbappé. Wat het zo lastig maakt om tegen hem te spelen, is dat hij zo ongelofelijk snel is. Daarmee maakt hij echt het verschil. En dan heb je nog zijn behendigheid, zijn bewegingen, hij is echt dodelijk”, aldus Rüdiger, die met zijn collega’s desondanks de ’nul’ wist te houden.

Stefan de Vrij in duel met Kylian Mbappe Ⓒ Hollandse Hoogte

„Wat ik voor advies heb voor de Nederlandse verdedigers? Speel als een team. Je kunt het niet alleen. Alleen als collectief kun je hem afstoppen. Als je het toch alleen denkt te kunnen, wens ik je veel succes.”