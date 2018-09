Diep teleurgestelde Nadal: Ik haat het om op te geven’

Een pijnlijke knie maakte verder spelen onmogelijk bij een 7-6 (3), 6-2 achterstand tegen de Argentijn. „Ik haat het om te geven, maar om nog een set te spelen, was te veel voor mij”, zei de zwaar teleurgestelde Spanjaard na afloop tijdens een persconferentie.

Nadal kampte in het verleden al meerdere malen met zware knieblessures. Tijdens de US Open speelde de winnaar van zeventien grandslamtoernooien al meerdere loodzware duels, zoals in de kwartfinales tegen Dominic Thiem. „Ik had al wat problemen tijdens het toernooi. Bij een 2-2 stand in de eerste set voelde ik mijn knie opnieuw. Ik zei het direct tegen mijn begeleiders. Ik hoopte dat het beter zou worden gedurende de wedstrijd, maar dat was niet zo.”

Juan Martin Del Potro en Rafael Nadal zijn goede vrienden. Ⓒ EPA

Na de tweede set hield Nadal het voor gezien. De gravelkoning had graag zijn vierde US Open-titel gepakt, maar moet daar nog minstens een jaar op wachten. „Ik heb zo lang mogelijk gewacht met opgeven. Maar op een gegeven moment moet je een beslissing maken. Het was te zwaar om te blijven spelen. Ik had ongelooflijk veel pijn. Het was geen wedstrijd meer. Er was nog één speler aan het tennissen. De andere stond er maar bij”, doelde Nadal op zichzelf.

Bekijk ook: Djokovic maakt gehakt van Nishikori

Del Potro speelde overigens een zeer solide duel en won voor de tiende keer van een nummer één van de wereld, een record voor iemand die zelf nog nooit wereldranglijstaanvoerder is geweest In de finale treft de Toren van Tandil Novak Djokovic, die Kei Nishikori van de baan blies.