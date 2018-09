Kruijswijk neemt mentale lessen Froome ter harte

Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk (r.) zwoegen zij aan zij in de Spaanse bergen. Ⓒ Getty Images

LA CAMPERONA - Het tijdverlies dat Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk leden was te overzien. Het Oranje-duo weet dat wanneer de stijging tot boven vijftien procent reikt er een nadeel is ten opzichte van de lichtgewichten. Beiden moesten in de dertiende Vuelta-rit 25 tellen toegeven op Nairo Quintana en 19 op Simon Yates, maar lieten weten dat ze daar mee konden leven. „Die jongens zijn tien kilo lichter. Als het zo steil is als op de slotklim, geeft dat hen heel veel voordeel”, zei Kelderman berustend.