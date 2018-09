’Oranje heeft nog altijd geweldige spelers’

Bekijk ook: Duitsers waarschuwen Oranje

„We hadden er al op gerekend dat we zware tegenstand zouden krijgen. Duitsland wilde zich terugknokken na hun teleurstellende WK. Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Als het er niet in zit om een wedstrijd te winnen, dan moet je zorgen dat je in ieder geval een punt pakt en dat hebben we gedaan”, vervolgde de aanvaller van Chelsea.

Olivier Giroud baalt van een gemiste kans. Ⓒ Reuters

„Soms moet je slim zijn en de wedstrijd op slot gooien om je resultaten te verdedigen. Dat hebben we ook tegen Duitsland heel goed gedaan. Ook door heel goed keeperswerk van Areola, die zijn eerste interland speelde en die in mijn ogen een grote toekomst heeft in het nationale team.”

Dat Frankrijk niet altijd de handen op elkaar krijgt voor het afwachtende en zakelijke spel, laat Giroud koud. „Elk team heeft zijn eigen stijl. Wij spelen naar onze kwaliteiten. We zijn solide en op het WK hebben we op negen minuten tegen Argentinië na nooit achter gestaan. We gaan gewoon op deze weg voort. Het heeft goed gewerkt op het EK en op het WK”, aldus Giroud.

Giroud rekent erop dat de Fransen tegen Nederland nog een tandje bij kunnen schakelen. „We willen het tegen Nederland beter doen dan tegen Duitsland en in die wedstrijd moeten we de drie punten pakken. Al verwacht ik dat ook dat een lastige wedstrijd wordt. Nederland was niet op het WK, maar ze hebben nog altijd geweldige spelers. Als het ons lukt om van Nederland te winnen, dan is het punt tegen Duitsland een goed punt geweest.”