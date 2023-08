Fraaie dubbelslag Primoz Roglic in Ronde van Burgos

Op de Picón Blanco, zo'n 40 kilometer van de finish, ontstond na een aanval van de Brit Adam Yates (UAE Team Emirates) vooraan een kopgroep van vier man, onder wie Roglic. De Sloveen bleek uiteindelijk in finishplaats Villarcayo de sterkste. Hij nam de leiderstrui over van zijn Hongaarse teamgenoot Attila Valter, die al op de Picón Blanco had moeten lossen. De Ronde van Burgos telt vijf etappes en eindigt zaterdag.

Bekijk hier de beelden.

De Rus Aleksandr Vlasov eindigde in Villarcayo als tweede, Yates werd derde. De Australiër Damien Howson moest in het sprintje om de ritzege genoegen nemen met de vierde plaats. In het algemeen klassement heeft Roglic nu 34 seconden voorsprong op Vlasov en 40 seconden op Yates.

Roglic had woensdag met Jumbo-Visma al de ploegentijdrit over 13,1 kilometer gewonnen. De 33-jarige Sloveen bereidt zich in Burgos voor op de Ronde van Spanje, die over ruim een week begint. Roglic won de Vuelta in 2019, 2020 en 2021.

De Sloveen schreef dit jaar de Ronde van Italië op zijn naam, waarna ploeggenoot Jonas Vingegaard voor de tweede keer op rij zegevierde in de Tour de France. Jumbo-Visma hoopt volgende maand ook de derde grote ronde van dit jaar te winnen. De Nederlandse ploeg stuurt Roglic en Vingegaard beiden naar de Vuelta.

Skjelmose

De Deen Mattias Skjelmose heeft de derde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen en ook de leiding genomen in het algemeen klassement. De 22-jarige renner van Lidl-Trek achterhaalde in de finale van de 209 kilometer lange rit tussen Vejen en Vejle zijn weggesprongen land- en teamgenoot Mads Pedersen. In de laatste honderden meters, die licht bergop gingen, reed Skjelmose weg bij de wereldkampioen van 2019.

De Deense kampioen schreef dit jaar al de Ronde van Zwitserland op zijn naam. Skjelmose kon zich daarna echter niet onderscheiden in de Tour de France, waarin Pedersen wel een ritzege boekte. Op de WK in Glasgow deed Pedersen in de wegwedstrijd ook mee om de medailles. De Deen moest echter genoegen nemen met de vierde plaats, achter wereldkampioen Mathieu van der Poel, de Belg Wout van Aert en Tadej Pogacar uit Slovenië.

Twee smaakmakers

Voor eigen publiek in de Ronde van Denemarken gaven de twee renners van Lidl-Trek de derde etappe kleur. Pederson sprong op 23 kilometer van de streep weg uit de voorste groep, waarna Skjelmose de oversteek maakte. Hij sloot met nog 7,5 kilometer te rijden aan bij zijn ervaren teamgenoot en bleek daarna nog de meeste energie over te hebben.

Bekijk hier de beelden.

Skjelmose heeft in het algemeen klassement 10 seconden voorsprong op Pedersen. Magnus Cort Nielsen werd derde in de etappe en de Deen staat ook derde in het klassement, met 50 seconden achterstand.

De Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen schreef woensdag de tweede etappe op zijn naam, nadat hij in de openingsrit tweede was geworden.