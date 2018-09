Frankrijk moet als wereldkampioen oppassen voor Oranje

In de eerste groepswedstrijd van het WK 2014 nam Oranje revanche voor de verloren finale van vier jaar eerder in Zuid-Afrika. De formatie van Louis van Gaal versloeg titelverdediger Spanje in de Braziliaanse stad Salvador met liefst 5-1.

Giovanni van Bronckhorst maakt in 2008 de 3-0 tegen wereldkampioen Italië. Ⓒ ANP

Databureau Gracenote zocht uit dat Oranje in het verleden zeven keer het land heeft verslagen dat op dat moment de wereldtitel in bezit had. Zo won het Nederlands elftal op het EK 2000 in de groep met 3-2 van Frankrijk, dat twee jaar daarvoor in eigen land wereldkampioen was geworden. Op het EK 2008 versloeg Oranje zowel wereldkampioen Italië (3-0) als verliezend WK-finalist Frankrijk (4-1).

Oranje op EURO 2000 voorafgaand aan het duel met Frankrijk. Staand vanaf links: Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Marc Overmars, Sander Westerveld, Jaap Stam en Paul Bosvelt. Gehurkt vanaf links: Arthur Numan, Edgar Davids, Boudewijn Zenden, Phillip Cocu en Frank de Boer.

Zondagavond neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de nieuwe Nations League op tegen Frankrijk, dat acht weken geleden in Moskou de wereldtitel veroverde. Voor ’Les Bleus’ wordt het de eerste wedstrijd voor eigen publiek sinds de gewonnen finale tegen Kroatië (4-2). Na afloop van het duel wordt de successelectie van Didier Deschamps in het Stade de France gehuldigd voor die prestatie.