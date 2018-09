Tagliafico ziet zoon van Diego Simeone schitteren

Bekijk ook: Pereiro doet ploeggenoten van PSV pijn

Lionel Messi ontbrak in Los Angeles waar Gonzalo Martinez (strafschop), Giovani Lo Celso en Giovanni Simeone de doelpunten maakten. De laatste, debutant in de Argentijnse ploeg, is de zoon van Atletico Madrid-trainer Diego Simeone. Tagliafico kreeg een gele kaart.

Giovanni Simeone, de zoon van Atletico Madrid-trainer Diego. Ⓒ AFP

Brazilië versloeg de Verenigde Staten met 2-0. Roberto Firmino en Neymar, uit een strafschop, maakten de doelpunten voor de Brazilianen in hun eerste duel nadat ze op het WK door België werden uitgeschakeld.

Neymar heeft een tik gekregen. Ⓒ AFP

Tien van de basisspelers in New Jersey waren er in juli in Rusland ook bij, alleen Liverpool-middenvelder Fabinho was een nieuw gezicht.