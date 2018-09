Puike Nederlandse springruiter in Calgary

De 23-jarige Brabander won deze zomer al grote wedstrijden in Hickstead en Dublin en eindigde nu als tweede op een concours in Calgary.

Kort voor de Wereldruiterspelen moest Jochems met Captain Cooper op Spruce Meadows alleen de Portugese Luciana Diniz voorlaten. Beiden hadden in de barrage nul strafpunten, maar Diniz was met Camargo 2 iets sneller: 43,96 tegen 44,33.

Van de twaalf combinaties die zich plaatsten voor de barrage was ook de Egyptenaar Abdel Sad foutloos. In 45,60 was hij derde. Jochems maakt deel uit van het talententeam van paardensportbond KNHS.