Wereldtop darts naar Amsterdam

De PDC heeft de finale van de World Series aan Amsterdam toegekend. Op welke locatie de eindstrijd precies wordt gehouden, is nog niet bekendgemaakt. Het evenement staat voor 1 tot en met 3 november gepland.

De World Series of Darts Finals zijn tot op heden drie keer eerder afgewerkt. Evenzovele malen won Van Gerwen het prestigieuze toernooi. Alle voorgaande edities werden in Glasgow afgewerkt. Dit jaar wordt er in Wenen om de hoofdprijs gestreden.

De dubbele Premier League-avond in Ahoy, zoals dit jaar al in april gehouden omdat een speelronde vanwege hevige sneeuwval in Exeter werd afgelast, is de PDC goed bevallen en is voor herhaling vatbaar. Zo worden in het nieuwe seizoen speelronde 8 en 9 op woensdag 27 en donderdag 28 maart in het Rotterdamse sportpaleis afgewerkt.

„De populariteit van de dartsport in Nederland is met voor de eerste keer een televisietoernooi in Amsterdam en twee Premier League-avonden in Rotterdam duidelijk terug te zien op de kalender van 2019”, verklaart PDC-voorzitter Barry Hearn de keuzes.