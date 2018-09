Gehavende Van Baarle alsnog uit Vuelta

De Nederlandse renner van Team Sky kwam donderdag na de twaalfde etappe, waarin hij als tweede over de streep kwam, keihard in botsing met iemand van de organisatie. Van Baarle vloog over de kop, maar besloot vrijdag toch op te stappen.

Een dag later vindt hij het alsnog genoeg geweest. „Ik hoopte dat ik na behandeling met een beter gevoel zou opstaan, maar de pijn is hetzelfde gebleven. Op deze manier heeft het geen zin om nog een etappe te rijden”, verklaart de 26-jarige Nederlander op de website van zijn werkgever.

,,Het is jammer, maar ik moet nu vooral vooruitkijken. Door een dag niet te fietsen zal ik me hopelijk al iets beter voelen”, aldus Van Baarle.