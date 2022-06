Özil sorteert voor op voetbalpensioen: van Fenerbahce naar Fortnite

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De aanvaller, die al eigenaar is van een eSports-team genaamd M10 Esports, heeft volgens zijn zaakwaarnemer behoorlijk wat aanleg voor het spel Fortnite en zou daar best eens verdere stappen in kunnen gaan zetten nadat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. „Hij is erg goed in Fortnite, en ik zou er niet gek van opkijken als hij zich er in de toekomst verder op gaat toeleggen. Hij heeft ook een ’gaming house’ in Duitsland, waar hij FIFA speelt naast Fortnite”, zegt zaakwaarnemer Erkut Sogut.

Özil heeft bij de Turkse topclub nog een doorlopend contract, maar was afgelopen seizoen bij lange na niet onomstreden. In de slotfase van het seizoen werd hij zelfs buiten de selectie gehouden. Desalniettemin kwam de Duitser met Turkse roots nog wel 22 keer in actie in de Süper Leage en noteerde hij acht treffers. Özil speelde eerder voor onder meer Arsenal, Real Madrid en Schalke ’04.