Elf Nederlanders naar Tour de France

Vorig jaar namen veertien Nederlanders deel, het jaar ervoor vijftien.

Eerder waren de volgende Nederlandse wielrenners al zeker van Tourdeelname: Wilco Kelderman, Cees Bol (Sunweb), Wout Poels, Dylan van Baarle (Ineos), Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Bauke Mollema, Koen de Kort (Trek-Segafredo) en Niki Terpstra (Direct Energie).

Langeveld gaat voor de zesde keer de Tour rijden. „Ik ben erg blij met mijn selectie en ga het team zo goed mogelijk helpen”, zei de 34-jarige Langeveld.

Langeveld moet in ieder geval in dienst rijden van de kopman en is een belangrijke schakel voor de ploegentijdrit van zondag. „Ik moet onze leiders beschermen, vooral in de vaak hectische eerste week”, aldus Langeveld.

De Tour start zaterdag in Brussel.