Duitse bond ontkent verplaatsing uit angst voor rellen

Volgens het magazine Der Spiegel wordt het duel niet in Frankfurt maar in Sinsheim gespeeld omdat de DFB bang zou zijn dat rellen met hooligans uit Frankfurt voor imagoschade zouden kunnen zorgen. Duitsland is samen met Turkije kandidaat om het EK van 2024 te organiseren. De Europese voetbalbond UEFA beslist daarover op 27 september.

De DFB liet zaterdag weten dat voor een verplaatsing naar Sinsheim, waar 1899 Hoffenheim zijn thuiswedstrijden afwerkt, is gekozen om een vol stadion te garanderen. In de Rhein-Neckar Arena is plaats voor ruim 30.000 fans, in Frankfurt bedraagt de capaciteit 52.000 toeschouwers.

Der Spiegel beriep zich op interne mails, waarin zorgen werden geuit over mogelijke problemen met 'ultras' van Eintracht Frankfurt. De DFB zou volgend jaar in Frankfurt willen spelen tegen een meer aansprekende tegenstander.