’Ervaren Chelsea-spelers lijken op weg naar uitgang’

Dat meldt de Engelse krant The Sun zaterdagmiddag. Sarri kwam deze zomer over van Napoli en heeft voorlopig het gelijk aan zijn zijde. De club uit Londen is de Premier League foutloos gestart en heeft na vier wedstrijden de maximale score van twaalf punten. Noodzaak om te sleutelen aan zijn basiself is er voor Sarri dus nog niet.

AC Milan

En dat zet onder meer Gary Cahill en Cesc Fabregas aan het denken. Eerstgenoemde speelt al zesenhalf seizoen voor The Blues, maar kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie. Ook voor Fabregas waren er nog geen speelminuten weggelegd in de Premier League. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport staat de 31-jarige Spanjaard in de belangstelling van AC Milan, dat hoopt in januari al zaken te doen met Chelsea.