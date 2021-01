Stroetinga en Bergsma rijden WK mass-start

Het is een logische selectie, aangezien het duo uit de ploeg van coach Jillert Anema het zelden laat afweten. Zo won Stroetinga (39 intussen) in 2015 de eerste wereldtitel in deze discipline, veroverde hij een jaar later zilver en beschermde hij afgelopen seizoen in Salt Lake City de geslaagde vluchtpoging van Bergsma die goud ophaalde.

Afgelopen weekeinde zegevierde Stroetinga op de massastart tijdens de eerste World Cup van de winter. Zowel hij als Bergsma eindigde als eerste in de halve finale. Komende vrijdag treden Bergsma en Victor Ramler aan voor de tweede World Cup. Stroetinga is reserve.

Schouten en Wijfje

Bij de vrouwen rijden Irene Schouten en Melissa Wijfje. Schouten is reeds verzekerd van deelname aan het wereldkampioenschap mass-start. De tweede vrouw die mag starten, moet Coopmans nog aanwijzen. Schouten en Melissa Wijfje schaatsen vrijdagmiddag om een plek in de finale van zaterdag. Marijke Groenewoud, vorige week actief, is stand-by.