Til had ’situatie Oranje’ wel verwacht: ’Niet altijd hosanna’

„Het gaat nog niet top”, zegt de 20-jarige middenvelder die vorig seizoen definitief doorbrak, tegenover AZ TV. „Je carrière kent niet altijd alleen maar een stijgende lijn. Dat zal iedere topsporter beamen. Het is niet alleen hosanna”, zegt Til, die deze zomer de aanvoerdersband bij AZ kreeg en zich nu met Jong Oranje voorbereidt op het duel met Jong Schotland.

Toenemende druk

„Er zijn als je aanvoerder bent wat meer ogen op je gericht, en jij bent degene die elke keer voor de camera uitleg moet geven waarom het is gegaan zoals het gegaan is. De druk is dus wel iets groter, ja. Ik had ook wel een beetje verwacht dat ik af zou vallen bij het Nederlands elftal. Maar we moeten door, dus ik moet nu presteren met Jong Oranje.”

Bekijk ook: Jong Oranje speelt gelijk in Engeland

Zijn trainer daar, Erwin van de Looi, weet in wat voor situatie Til zich bevindt. „Als je een jaar goed hebt gespeeld, krijg je het jaar daarna meer verantwoording en is het verwachtingspatroon hoger. Guus pakt zijn verantwoordelijkheid, maar ik zie hem niet als iemand die zich probeert te manifesteren omdat hij aanvoerder is. Hij denkt altijd in het teambelang.”

Til debuteerde in maart van dit jaar tijdens het gewonnen oefenduel (3-0) met Portugal voor het Nederlands elftal. Vooralsnog is het voor de middenvelder van AZ bij die ene cap gebleven.