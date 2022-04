Fredrik Midtsjø terug bij AZ voor subtopper met Vitesse

Voor AZ-trainer Pascal Jansen komt de rentree van Midtsjø als geroepen. Zonder de centrale middenvelder kwam er een einde aan de knappe reeks van AZ, dat achttien duels op rij ongeslagen was.

Van de zes wedstrijden die de Alkmaarse club zonder Midtsjø speelde, wist de ploeg er maar één te winnen: bij NEC werd het 1-3. Verder verloor AZ van Ajax (0-2), FC Twente (0-1) en Bodø/Glimt (2-1) en speelde het gelijk tegen hetzelfde Bodø (2-2) en Willem II (2-2). In die negatieve reeks ontbrak Jordy Clasie ook een paar duels.

Sleutelspeler

Jansen ontdekte een causaal verband tussen de mindere prestaties en de afwezigheid van de Noorse routinier. „’Mitch’ is een sleutelspeler voor ons, net als Jordy. De afgelopen duels hebben wij voor ons doen onder ons niveau gespeeld.”

Jansen beschikt over een kwalitatief sterke selectie, maar die selectie is niet breed genoeg om iedere blessure of schorsing moeiteloos op te vangen. „We zijn op dit moment niet bij machte om sleutelspelers op de bank te zetten. Vergis je niet: dit soort spelers behoren tot de top van de Eredivisie.”

Taabouni

Het is nog de vraag of Jansen zaterdagavond in Alkmaar met Midtsjø zal starten tegen Vitesse, ook al heeft hij al een aantal dagen achter elkaar en klachtenvrij kunnen trainen. „We houden een slag om de arm, we kijken hoe hij vandaag reageert op de arbeid die hij heeft verricht.”

Maar een hele wedstrijd lijkt uitgesloten. „Absoluut”, stelt Jansen. „Daarvoor heeft hij simpelweg te weinig trainingsarbeid in de benen.” Mo Taabouni zal in ieder geval ontbreken in de selectie. De aanvallende middenvelder viel vorige week geblesseerd uit tijdens de oefenzege (7-1) op Go Ahead Eagles.

