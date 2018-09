Courtney verrast met wereldtitel mountainbike

De zege was verrassend, want voor de 22-jarige mountainbikester uit Californië was het de eerste keer dat ze aan het WK voor de elitevrouwen meedeed. Vorig jaar won ze wel de wereldbeker bij de beloften. De Nederlandse Anne Tauber, eveneens debutante, werd zevende op ruim 4 minuten van de winnares.

Courtney achterhaalde een ronde voor het einde de Deense oud-wereldkampioene Annika Langvad, die tweede werd. Normaal zijn ze teamgenoten bij Specialized. Het brons ging naar de Canadese Emily Betty, die de Zwitserse titelverdedigster Jolanda Neff net achter zich hield.