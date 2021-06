Kasper Schmeichel en Simon Kjaer bezoeken Christian Eriksen in ziekenhuis: ’Hij is zichzelf weer’

Schmeichel en aanvoerder Simon Kjaer waren met z’n tweeën naar hun ploeggenoot gegaan in het ziekenhuis. „Ik heb hem gezien en met Christian gesproken. Het was een werkelijk genoegen hem te zien, alleen al om hem te zien lachen en huilen, om te merken dat hij nog leeft”, aldus de doelman. „We praatten over van alles en nog wat.”

De 29-jarige Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van de EK-match van Denemarken tegen Finland (0-1 nederlaag) in elkaar vanwege een hartstilstand. De middenvelder van Inter werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. De Deen ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen, zijn toestand is stabiel.

Eriksen wil ploeggenoten steunen tegen België

Eriksen zal maandag en „waarschijnlijk ook dinsdag” in het ziekenhuis blijven ter observatie. „Nu moet hij herstellen, zijn vrouw en zijn ouders zijn bij hem”, aldus manager Martin Schoots in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De middenvelder zal de volgende EK-wedstrijden van Denemarken volgen, komende donderdag tegen België en volgende week maandag tegen Rusland. „In ieder geval wil hij zijn ploeg tegen België als supporter steunen.” Schoots liet niet weten of Eriksen dan in het Parken Stadium aanwezig zal zijn.

Kasper Schmeichel probeert de vriendin van Christian Eriksen gerust te stellen Ⓒ ANP/HH

Intussen sprak ook doelman Kasper Schmeichel over het drama van zijn landgenoot.

"Ze geloofde echt dat hij was overleden"

„Ik heb hem gisteren bezocht en hij was goedgezind”, aldus de zoon van voetbalicoon Peter Schmeichel. „Het was geweldig om hem opnieuw te zien en zijn stem te horen. Hij is ook weer zichzelf. Het is voor iedereen een enge ervaring geweest. Hij vertelde me dat hij niet weet wat er precies gebeurd is, maar het is duidelijk dat hij en zijn familie erg geraakt zijn door de situatie. Het belangrijkste voor ons is dat het goed gaat met hem. Dat stelt ons in staat om door te gaan.”

De vader van de Deense nummer één liet aan Bild weten wat zijn zoon zei toen hij Sabrina, de vriendin van Eriksen, ging toespreken. „Kasper heeft me gisteren verteld wat er gebeurd is. Hij rende naar haar toe en zei: Christian ademt. Ze geloofde echt dat hij was overleden.” De ex-doelman van Manchester United voegde er ook nog aan toe dat de UEFA dreigde met een 3-0-nederlaag als de Denen de wedstrijd niet afmaakten.

Bekijk ook: Defibrillator redde leven van Christian Eriksen

Kritiek op UEFA

Kasper Schmeichel zelf had ook nog kritiek voor de UEFA omdat de wedstrijd tegen Finland uiteindelijk werd voortgezet. „We werden in een positie geplaatst waarvan ik persoonlijk vind dat het niet had mogen gebeuren”, vertelde Schmeichel maandag in het Deense basiskamp in Helsingor. „We hadden twee opties: of een dag later terugkomen om ’s middags te spelen, of de wedstrijd hervatten. Iemand van hogerhand had ons moeten zeggen dat het niet het juiste moment was om zo’n beslissing te nemen, en dat we een dag hadden moeten wachten om te beslissen. Maar wat gebeurd is, is gebeurd en we hopen dat ze er lessen uit trekken.”

Aanvaller Martin Braithwaite deelde de mening van zijn doelman. „We hadden graag een derde optie gehad”, onderstreepte de spits van Barcelona.

Schoenen al uit

De Finnen waren overigens ook al klaar om zaterdag niet meer te voetballen. „We wisten niet wat er ging gebeuren, wat de UEFA aan het doen was. Tot de scheidsrechter naar onze kleedkamer kwam, maar we hadden onze schoenen al uit”, aldus de Finse doelman Lukas Hradecky. „Het Deense team had na overleg met Christian beslist om toch verder te spelen. Een beslissing die wij natuurlijk geaccepteerd en gerespecteerd hebben.”

Martin Braithwaite Ⓒ ANP/HH

De hartstilstand van Eriksen zindert nog volop na in de EK-selectie van Denemarken. Tijdens een persmoment in het Deense basiskamp in Helsingör had Pierre-Emile Höjbjerg maandag een duidelijke boodschap. „We zullen tegen België voor Christian spelen en voor allen die ons ondersteund hebben”, zei de 25-jarige middenvelder, die in clubverband voor Tottenham uitkomt.

Motivatie

Aanvaller Martin Braithwaite bracht een boodschap van gelijke aard. „We hebben de steun van iedereen gevoeld. Ik weet dat Denemarken ervoor bekend staat dat wij in tegenspoed de rangen sluiten. En ik twijfel er niet aan dat de mensen donderdag in het Parken Stadion iets speciaals zullen zien. Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen België en het zal ons zeker motiveren om voor Christian te kunnen spelen”, onderstreepte de spits van Barcelona.

De 29-jarige Eriksen zakte zaterdagavond in het duel tegen Finland (0-1 verlies) plots in elkaar op het veld en moest worden gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion in Kopenhagen was de spelmaker van Inter Milaan weer bij bewustzijn. Hij herstelt nu in het ziekenhuis. Volgens de Deense bondswoordvoerder Jakob Höyer „is zijn toestand zoals gisteren: stabiel en goed”, zo verklaarde hij maandag. „In de loop van de dag volgen nieuwe onderzoeken. We hadden gisteren contact met hem en dat zal ook vandaag het geval zijn.”

Bron: Het Nieuwsblad