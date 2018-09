Seedorf en Kluivert debuteren met gelijkspel bij Kameroen

Tegen de Comoren, een kwalificatieduel voor de Afrika Cup, kwam de ploeg van de Nederlandse stafleden niet verder dan 1-1.

Ajax-keeper André Onana stond onder de lat bij Kameroen en de goalie moest al binnen een kwartier vissen. Na een prima aanval schoot Ben El Fardou de openingsgoal binnen. Onana keerde terug in het nationale team nadat de Belgische bondscoach Hugo Broos, met wie hij geen goede verstandhouding had, was vertrokken.

Pas tien minuten voor tijd kwam Kameroen via Stephane Bahoken op gelijke hoogte. In de slotfase wist de ploeg van Seedorf en Kluivert niet door te drukken.

Na twee speelronden heeft Kameroen vier punten. Zaterdagavond nemen Marokko en Malawi het tegen elkaar op in dezelfde poule. Op 10 oktober komt Kameroen weer in actie. Dan is Malawi de tegenstander.