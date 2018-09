Maher medisch gekeurd bij AZ

Maher traint al langere tijd mee met de selectie van trainer John van den Brom. Afgelopen vrijdag onderging hij in het diepste geheim de medische keuring, waarna nu de laatste details van de verbintenis worden besproken.

Bekerwinst

Maher speelde in de jeugd van de Alkmaarse club en kwam tussen 2011 en 2013 tot 66 competitiewedstrijden waarin hij twaalf keer scoorde. In de zomer van 2013 (kort nadat hij met AZ de KNVB-beker had gewonnen) stapte hij over naar PSV, waarmee hij in 2015 en 2016 kampioen van Nederland werd. De Eindhovenaren verhuurden de middenvelder daarna aan het Turkse Osmanlispor, waarna zijn contract in januari van dit jaar in Eindhoven werd ontbonden.

Van Rhijn en Velthuizen

Het tweede deel van vorig seizoen speelde Maher bij FC Twente, waarmee hij uit de Eredivisie degradeerde. Daarna zat de spelmaker zonder club en was hij transfervrij, zodat AZ hem ook na de transferdeadline nog kon vastleggen. Dat deed de Alkmaarse club de afgelopen weken ook al met Ricardo van Rhijn en doelman Piet Velthuizen.

Van den Brom zei eerder al graag gebruik te gaan maken van de diensten van Maher, die op de trainingen van AZ een uitstekende indruk achterliet.