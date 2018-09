Depay: ’Ik voel geen druk om Oranje te dragen’

„Wat ik doe en blijf doen is niet anders dan wat ik deed”, zei de aanvaller zaterdagmiddag tijdens de persconferentie voor het duel in de Nations League met Frankrijk. „Ik leg mezelf geen extra druk op in de zin van dat ik nu het Nederlands elftal moet gaan dragen. We hebben een goed team en moeten elkaar als spelers goed aanvullen.”

Lekker gevoel

Depay beaamde dat hij zich na zijn goals tegen Peru met een lekker gevoel bij Oranje beweegt. „Natuurlijk, als je er twee maakt en de wedstrijd wint, geeft dat een goed gevoel. Maar ook de positie die ik bekleedde (spits, red.) beviel me wel. Het vertrouwen dat ik van de bondscoach krijg, is zeker belangrijk. Als ik het dan ook nog kan laten zien en blijf presteren, neem je dat vertrouwen mee naar de volgende wedstrijden.”

Depay ontwikkelt zich onder Koeman, maar beseft dat er nog veel werk aan de winkel is bij Oranje. „We zijn aan het bouwen, het voelt goed en de spelers voelen elkaar goed aan. Frankrijk heeft een sterk team met heel veel kwaliteiten en het wordt een interessante wedstrijd voor ons.” Naar de 4-0 nederlaag van een jaar geleden kijkt Depay dan ook niet meer. „We komen met een heel ander elftal.”