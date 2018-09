Koeman: ’De WK-titel van Frankrijk telt niet meer’

Verleden tijd

„Frankrijk heeft het WK verdiend gewonnen”, zei de keuzeheer zaterdagmiddag op de persconferentie. „Het is een grootse prestatie, maar ook weer verleden tijd. Het is nu aan ons om tegen de wereldkampioen een goede wedstrijd neer te zetten en resultaat te halen. Alles wat geweest is, telt niet meer.”

En zo kijkt de bondscoach ook naar de wedstrijd die Oranje een jaar geleden in Frankrijk speelde, het kansloos met 4-0 verloren WK-kwalificatieduel. „Wat daar gebeurd is, heeft voor nu geen enkele waarde meer. Het elftal moet compacter staan dan toen, we zullen heel goed moeten zijn en alles moet kloppen. En we moeten vooral geen fouten maken, want dan is het tegen dit soort tegenstanders over en uit.”

Puzzel

Koeman heeft in aanloop naar het eerste duel in de Nations League het idee dat de Oranje-puzzel steeds beter in elkaar valt. „We willen centraal op het veld voetballen, tussen de linies spelen en dan komt er vanzelf ruimte aan de zijkanten die we moeten benutten. Zo proberen we ons steeds te verbeteren en daar ben ik heel tevreden over.”