Koeman: ’Logisch hoe er over De Jong wordt gepraat’

Goede ontwikkeling

„Het is logisch hoe er over Frenkie wordt gepraat”, lachte de bondscoach zaterdagmiddag op de persconferentie. „Hij was debutant, maar hij speelt alsof hij allang geen debutant meer was. Een goede ontwikkeling van een jonge speler. Maar ook met de ontwikkeling van bijvoorbeeld Memphis zijn we zeer tevreden”, knikte Koeman in de richting van de aanvaller die naast hem zat.

„Natuurlijk was de generatie met spelers als Wesley Sneijder, Robin van Persie en Arjen Robben een fantastische generatie, maar die lichting was qua talent wel exceptioneel. Nu zie ik nog steeds een aantal jonge spelers waarvan ik vind dat ze de goede kant op gaan. En dat is een verschil ten opzichte van een tijdje terug.”

Strootman en Wijnaldum

De prestaties daarentegen van Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum in het Nederlands elftal, vindt de bondscoach dan weer lastiger te verklaren. „Ik kan alleen oordelen over de periode dat ik die jongens bij de nationale ploeg heb meegemaakt, en dan klopt dat beeld (van de tegenvallende prestaties, red.) gedeeltelijk wel. Georginio was afgelopen wedstrijd bijvoorbeeld slordig, en dat is geen beeld dat je van hem bij zijn club hebt.”

Al wilde Koeman daarmee niet de schuld van de matige eerste helft tegen Peru bij Wijnaldum en Strootman neerleggen. „We begonnen niet goed, maar er waren andere spelers die vaker in de fout gingen he? Dat werkt door op de ploeg en dan worden natuurlijk ook de middenvelders onrustig.”