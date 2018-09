Depay: ’Ga niet zeggen dat diefstal me niet heeft geraakt’

Bekijk ook: Huis Memphis Depay leeggeroofd

„Ik ga niet liegen en doen alsof het me niet heeft geraakt”, zei Depay zaterdagmiddag tijdens de persconferentie voor het duel in de Nations League met Frankrijk. De Franse pers vroeg nadrukkelijk naar het voorval, maar de aanvaller van Olympique Lyon kon er weinig over kwijt. „Over verdere zaken rond dat onderwerp kan ik nog niet praten, want die liggen nog steeds bij de politie. Maar het gaat goed met mij.”

Depay vertelde dat hij het voorval achter zich heeft gelaten. „De mensen om me heen en op de club hebben me uitstekend geholpen. En zelf ga ik gewoon verder door hard te trainen en keihard te werken”, zei de man die Oranje afgelopen donderdag met twee treffers hoogst persoonlijk naar de 2-1 winst op Peru schoot. Bondscoach Ronald Koeman liet op de persconferentie weten dat hij erg te spreken is over de ontwikkeling van de voormalig PSV’er.