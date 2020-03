Giovanni van Bronckhorst met Guangzhou R&F weer terug naar China

Het door Giovanni van Bronckhorst gecoachte Guangzhou R&F verbleef in Dubai, maar maakte bekend het noodgedwongen trainingskamp te beëindigen en terug te keren.

Wuhan Zall trainde sinds eind januari in Spanje, maar de club uit de stad waar het coronavirus uitbrak, zet de voorbereiding vermoedelijk in de stad Shenzhen voort. „De situatie is omgedraaid. We lopen nu meer gevaar hier in Spanje. Het is beter om te vertrekken”, zei de Braziliaanse speler Léo Baptistão van Wuhan Zall.

De nationale ploeg traint nog steeds in Dubai, net als veel andere Chinese ploegen, maar maakt plannen om snel huiswaarts te keren. Er gaan geruchten dat de competitie in China in mei achter gesloten deuren, dus zonder publiek, van start gaat.