Kittel beëindigt dramatisch wielerseizoen voortijdig

De Duitse wielrenner van Katoesja-Alpecin meldde zaterdag op zijn Facebookpagina dat hij rust neemt.

Kittel voelt zich al tijden niet fit en heeft zich bij een dokter in Berlijn laten onderzoeken. „Een oorzaak voor het slechte gevoel dat ik heb, is niet gevonden. Het gaat gelukkig niet om een virus. Maar het is duidelijk dat mijn lichaam rust nodig heeft”, schrijft de dertigjarige Kittel.

De sprinter meldde zich vorige week al af voor de Ronde van Groot-Brittannië. De Tour de France verliet Kittel voortijdig omdat hij in een bergrit op te grote achterstand binnenkwam.

Dit jaar won Kittel slechts twee wedstrijden, allebei in maart.