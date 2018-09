Kruijswijk: ’Het goede gevoel overheerst’

De kopman van LottoNL-Jumbo finishte in de zware bergrit naar Nava als zesde en steeg naar de vijfde plek in het klassement.

Kruijswijk opende op de slotklim, de steile Alto Les Praeres, de aanval. „Het was een beetje een opwelling. Ik zat vooraan en ze trokken door. Ik probeerde gelijk ritme te zoeken en hard tempo te rijden. Het is beter dat ze van achteren terug moeten komen dan dat je zelf moet gaan inhalen”, aldus Kruijswijk. „Uiteindelijk konden ze toch aansluiten. Ik kon lang standhouden. Het laatste ’hupje’ was net te veel voor mij. Ik heb geprobeerd het op deze manier te doen en volgens mij was dat best wel een goed plan. Ik heb niet veel tijd verloren. Het was beter dan gisteren.”

Uiteindelijk gaf Kruijswijk 11 seconden toe op ritwinnaar en de nieuwe klassementsleider Simon Yates. Ook Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot en Nairo Quintana waren net iets eerder boven dan de Nederlander. „Die mannen zijn op dit soort klimmen toch net iets beter dan ik. Yates was wel heel sterk. Ik word dag na dag beter. Dat is een goed teken. Het goede gevoel overheerst”, zei Kruijswijk.

Het peloton wacht zondag opnieuw een pittige rit. Kruijswijk: „Het wordt weer slopend. De bergen zijn wel steil hier. Ik weet niet waar ze ze vandaan halen, maar dat lukt ze toch elk jaar weer. Ik hoop dat ik er zondag goed doorheen kom en dan kijk ik uit naar de tijdrit van dinsdag.”