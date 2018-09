Frankrijk gaat feesten na duel met Oranje

De Franse spelers worden in het Stade de France gehuldigd voor het winnen van het WK in Rusland. Naar verwachting zit het stadion met 78.000 toeschouwers helemaal vol.

Koeman

„Het is speciaal om hier tegen de wereldkampioen te spelen”, zegt Ronald Koeman, de bondscoach van Oranje. „Frankrijk heeft het WK verdiend gewonnen, dat was een grootse prestatie. Maar het is inmiddels ook weer verleden tijd. Alles wat is geweest, telt niet meer. Wij hopen hier met een goede wedstrijd een goed resultaat te halen.”

Na afloop worden de 23 spelers uit de WK-selectie van de Franse bondscoach Didier Deschamps een voor een gehuldigd op het veld, waar ze de wereldbeker zullen tonen aan het publiek.