Kelderman: ’Dit noem ik geen klimmen meer’

Daarover was hij niet ontevreden, maar hij gaf te kennen wel afgezien te hebben. „Dit noem ik geen klimmen meer”, zei de nummer 12 van het algemeen klassement.

„Op zich ging het vandaag goed. Maar deze klim ligt me gewoon niet. Het is een klauterpartij naar boven en deze was veel lastiger dan die van gisteren.”

Kelderman kon de achterstand op de concurrenten niet verkleinen, maar daar heeft hij de komende week nog wel de mogelijkheid toe. „Het was een beetje een vies dagje en ik had gewoon niet mijn dag. Ik had iets te weinig gedronken en zat tegen de kramp aan”, aldus de 27-jarige renner van Sunweb. „Zo erg als in Andorra was het niet. Toen zat de kramp tot achter mijn oren.”

Kelderman staat twaalfde in het klassement, op 3.21 van leider Simon Yates.

„We waren wel enigszins verrast, en daarmee bedoel ik dat Wilco gisteren dichterbij de anderen kon blijven dan vandaag. Dat was verrassend”, aldus Aike Visbeek, ploegleider van Sunweb. „Maar goed, de aankomst als deze past niet zo bij hem. Je hoopt dat hij in staat is korter bij de concurrenten te eindigen, maar zijn niveau was vandaag net wat minder. Mogelijk dat hij nu wat meer ruimte kan krijgen om iets te proberen. Quintana en Lopez twijfelen ook nog en misschien kan Wilco daar gebruik van maken in de rit naar de Covadonga.”