Deschamps houdt plannen geheim

Deschamps wilde niet zeggen of hij in het Stade de France kiest voor zijn elftal dat twee maanden geleden in Moskou de wereldtitel veroverde of dat de reserves een kans krijgen. „Het kan ook nog een mix daarvan worden. Ik heb drie mogelijkheden, zondag zal blijken welke ik kies”, zei Deschamps op de persconferentie. Hij verklapte alleen dat Alphonse Aréola weer onder de lat zal staan.

Sterspeler Antoine Griezmann, die eveneens aanschoof bij de persconferentie, weet naar eigen zeggen ook niet of hij mag starten. „Ik heb net 20 minuten met de bondscoach in de auto gezeten, maar hij liet niets los”, zei de aanvaller van Atlético Madrid lachend.

Ongeacht de uitslag van het duel met Oranje worden de Fransen na afloop gehuldigd voor het winnen van het WK. „Het wordt een speciale wedstrijd, onze eerste als wereldkampioen voor eigen publiek”, zei Griezmann. „We wilden graag al snel na het WK een feestje vieren met de fans. Het wordt pas echt een perfect feest als we eerst drie punten pakken.”