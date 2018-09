Roompot zet alles op alles om Van Aert te houden

Dat meldt Het Nieuwsblad. Of het geholpen heeft, zal de komende dagen moeten blijken. Van Aert en zijn manager Jef Van den Bosch zaten vrijdagavond aan tafel met Nuyens om te praten over de toekomst. Van Aert had na de aangekondigde fusie tussen de ploeg van Nuyens en Roompot gezegd niet meer voor het team te willen rijden.

Roompot-manager Zijlaard en ploegleider Breukink waren ook aanwezig. „We hebben Wout constructief uitgelegd dat Roompot graag met hem wil werken”, zegt Zijlaard.

Kanjer

„We zijn superenthousiast en hebben hem onze plannen uitgelegd. Hij krijgt ook inspraak in de keuze van onze renners en zijn bereid al zijn wensen, indien mogelijk, in te willigen. Wout is een kanjer en wij willen graag met hem werken.”

Maar Van Aert heeft het gehad met Nuyens. „Die ruzie is oud zeer en daar wensen wij ons niet over uit te spreken. We hebben de vergadering dan ook verlaten zodat zij er daar met elkaar nog eens konden over praten”, aldus Zijlaard.

Vodje papier

„Wout heeft naar ons geluisterd”, zegt Nuyens. „Ik heb ook gezegd dat we een sterker team zullen hebben dan dit jaar, dat we hem goed gaan omkaderen en dat we nog professioneler gaan werken. De bal ligt nu in zijn kamp, het is aan hem om zijn contract te honoreren. Dat is geen vodje papier, hij heeft toen met zijn volle verstand voor ons gekozen.”

De vraag is wat Van Aert nu gaat doen. Beslist hij toch om zijn contract af te kopen en vervroegd de overgang te maken naar LottoNL-Jumbo, het team waar hij vanaf 1 januari 2020 deel zal uitmaken? Dan zal hij daar waarschijnlijk wel een zware financiële tol voor moeten betalen.