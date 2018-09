Afstraffing voor IJsland in Nations League

Zwitserland was zaterdag tijdens de openingswedstrijd in groep 2 (divisie A) in Sankt Gallen met 6-0 te sterk.

Zwitserland, dat op het WK in Rusland in de achtste finales strandde tegen Zweden, leidde halverwege met 3-0 door doelpunten van Steven Zuber, Denis Zakaria en Xherdan Shaqiri. Na de pauze was het de beurt aan drie andere voetballers om te scoren, namelijk Haris Seferovic, Albian Ajeti en Admir Mehmedi.

IJsland speelt dinsdag de tweede wedstrijd in de Nations League, dan thuis tegen België.