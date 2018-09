Eerste nederlaag FC Twente in eerste divisie

De club uit Enschede, die vorig seizoen uit de eredivisie degradeerde, verloor in eigen stadion met 2-1 van TOP Oss.

Na 22 minuten stond de club uit Brabant al op een 2-0-voorsprong dankzij doelpunten van Bryan Smeets en Huseyin Dogan. Twente deed na een half uur wat terug via Aitor Cantalapiedra, die met links hard raak schoot. In het resterende uur kwam Twente, ondanks een overwicht, niet meer tot scoren.

FC Twente was het seizoen begonnen met twee overwinningen en een gelijkspel. De ploeg van trainer Marino Pusic staat nu gedeeld vijfde. TOP Oss is de nummer drie en de ranglijst wordt aangevoerd door Go Ahead Eagles, dat na vier speelronden nog zonder puntenverlies is.

Zaterdagavond neemt Roda JC het nog op tegen NEC.